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Кузнецов Иван Палладиевич

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Кузнецов Палладий Иванович

Мать: Кузнецова Феоклиста Федоровна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.08.1890 ст.

Сын: Кузнецов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Петровна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Петровна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Петровна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Прасковья Петровна

Смерть
После 1916
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