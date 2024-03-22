Кузнецов Иван Палладиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Рождение ребёнка
02.08.1890 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916