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Егоров Анатолий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1947

Дата смерти

31.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

УЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947

Отец: Егоров Марк

Мать: Анна Степановна

Рождение ребёнка
14.12.1975

Сын: Егоров Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Балбекова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Егоров Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Балбекова Нина Ивановна

Смерть
31.12.2011
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