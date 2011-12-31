Егоров Анатолий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1947
Дата смерти31.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947
Отец: Егоров Марк
Мать: Анна Степановна
Рождение ребёнка
14.12.1975
Сын: Егоров Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Балбекова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
1982
Сын: Егоров Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Балбекова Нина Ивановна
Смерть
31.12.2011