Чередов Леонтий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Чередов Сергей Осипов
Мать: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Чередов Леонтий Леонтьевич
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Марина Леонтьевна
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно