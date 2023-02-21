Чередов Леонтий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Леонтий Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Чередов Сергей Осипов

Мать: Чередова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Чередов Леонтий Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Марина Леонтьевна

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Чередов Семён Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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