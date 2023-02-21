Жукова (Билева) Фаина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1913
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Жукова Августа Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Жукова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Жуков Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно