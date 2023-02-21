Жукова (Билева) Фаина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Билева) Фаина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1913

Муж: Жуков Михаил Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Жукова Августа Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Жукова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Жуков Михаил Михайлович

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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