Юсупов Габдеракыйп Минхажетдинович
Место рождения
Дата рождения02.06.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1913
Упоминание
Неизвестно
Себер юлы буйдап | Книга: Себер юлы буйлап. Автор: Бакый Зыятдинов. Карадуган, Арбаш | Стр 266 | 1913 год Стр 266 | 11. Габдерәкыйп 2.06 —әтисе указлы имам Минһаҗетдин Миф-тахетдин улы Йосыпов, ... Показать все
Смерть
Неизвестно