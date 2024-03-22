Юсупов Габдеракыйп Минхажетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮсупов Габдеракыйп Минхажетдинович

Юсупов Габдеракыйп Минхажетдинович

Место рождения

Карадуван, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.06.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1913

Отец: Юсупов Минхажетдин Мифтохетдинович

Мать: Юсупова Зайнап Гафетдиновна

Карадуван, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
Неизвестно
Себер юлы буйдап | Книга: Себер юлы буйлап. Автор: Бакый Зыятдинов. Карадуган, Арбаш | Стр 266 | 1913 год Стр 266 | 11. Габдерәкыйп 2.06 —әтисе указлы имам Минһаҗетдин Миф-тахетдин улы Йосыпов, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close