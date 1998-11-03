Столбовая Алина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбовая Алина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1998

Отец: не указан

Мать: Князева Ольга Федоровна

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