Хабирова Минзифа Фатхетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабирова Минзифа Фатхетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Хабиров Абузар Галяутдинович

Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович

Никифарово, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Сын: Хабиров Хайдар Галяутдинович

Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович

Рождение ребёнка
17.11.1941

Дочь: Хабирова Насима Галяутдиновна

Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович

Рождение ребёнка
02.04.1945

Сын: Хабиров Фаниль Галяутдинович

Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович

Рождение ребёнка
16.08.1949

Дочь: Хабирова Миннигуль Галяутдиновна

Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович

Смерть
1979
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