Хабирова Минзифа Фатхетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Хабиров Абузар Галяутдинович
Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович
Никифарово, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Хабиров Хайдар Галяутдинович
Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович
Рождение ребёнка
17.11.1941
Дочь: Хабирова Насима Галяутдиновна
Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович
Рождение ребёнка
02.04.1945
Сын: Хабиров Фаниль Галяутдинович
Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович
Рождение ребёнка
16.08.1949
Дочь: Хабирова Миннигуль Галяутдиновна
Отец ребёнка: Хабиров Галяутдин Хосаметдинович
Смерть
1979