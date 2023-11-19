Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1908
Дата смерти30.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908
Отец: Трефилов Алексей
Мать: Артынова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
23.11.1927
Сын: Тивилин Евгений
Отец ребёнка: Тивилин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тивилин Сергей
Отец ребёнка: Тивилин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кованскова Серафима
Отец ребёнка: Тивилин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тивилин Николай
Смерть
30.08.1986