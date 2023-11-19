Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тивилина (Трефилова) Зоя Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1908

Дата смерти

30.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1908

Отец: Трефилов Алексей

Мать: Артынова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
23.11.1927

Сын: Тивилин Евгений

Отец ребёнка: Тивилин Николай

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тивилин Сергей

Отец ребёнка: Тивилин Николай

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кованскова Серафима

Отец ребёнка: Тивилин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тивилин Николай

Смерть
30.08.1986
Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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