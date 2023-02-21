Сафронов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1984

Сын: Сафронов Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Сафронова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Сафронова Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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