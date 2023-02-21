Сафронов Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1984
Сын: Сафронов Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Сафронова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Денис Анатольевич
Мать ребёнка: Сафронова Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно