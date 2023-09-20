Корноухова Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Корноухов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вехова Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корноухов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Спрыгина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Корноухов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Яков Прохорович

Смерть
Неизвестно
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