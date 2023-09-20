Корноухова Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Корноухов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вехова Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Корноухов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Спрыгина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Корноухов Яков Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно