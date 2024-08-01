Бажан (Лейба) Мария Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажан (Лейба) Мария Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажан Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Георгий Ефимович

Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Иван Ефимович

Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бажан Зинаида Ефимовна

Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Николай Ефимович

Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажан Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бажан Ефим Трофимович

Рождение ребёнка
22.06.1922

Сын: Бажан Петр Ефимович

Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович

Смерть
Неизвестно

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