Бажан (Лейба) Мария Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажан Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажан Иван Ефимович
Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бажан Зинаида Ефимовна
Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1922
Сын: Бажан Петр Ефимович
Отец ребёнка: Бажан Ефим Трофимович
Смерть
Неизвестно