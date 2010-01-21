Щербакова (Микова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Микова) Галина Владимировна

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Место рождения

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область

Дата рождения

06.03.1954

Дата смерти

21.01.2010

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1920 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вера Васильевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Развод
13.04.1973

Муж: Усачёв Анатолий Алексеевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
В ЕГР запись акта №10 от 13.04.1973, которую составил Власихинский сельский совет Индустриального района г. Барнаула
Рождение ребёнка
28.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович

Новые Зори, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
26.04.1986

Муж: Щербаков Владимир Иванович

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.09.1987

Дочь: Щербакова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Смерть
21.01.2010
Заринск, город Заринск, Алтайский край
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Новокопылово, Заринский муниципальный район, Алтайский край
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