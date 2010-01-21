Щербакова (Микова) Галина Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.03.1954
Дата смерти21.01.2010
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1954
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Вера Васильевна
Развод
13.04.1973
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
В ЕГР запись акта №10 от 13.04.1973, которую составил Власихинский сельский совет Индустриального района г. Барнаула
Рождение ребёнка
28.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович
Новые Зори, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
26.04.1986
Рождение ребёнка
12.09.1987
Дочь: Щербакова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Щербаков Владимир Иванович
Смерть
21.01.2010
Причина смерти: ДТП
Похороны
Неизвестно
Новокопылово, Заринский муниципальный район, Алтайский край