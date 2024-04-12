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Третьякова Ираида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тринченко (Третьякова) Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.07.1944

Дочь: Говорова (Третьякова) Тамара Петровна

Отец ребёнка: не указан

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
?.02.1994
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

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