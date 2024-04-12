Третьякова Ираида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тринченко (Третьякова) Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.07.1944
Дочь: Говорова (Третьякова) Тамара Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
?.02.1994