Бирюков Владимир Иванович 29.03.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирюков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1951

Дата смерти

28.10.2024

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1951

Отец: Бирюков Иван Дмитриевич

Мать: Бирюкова (Шарихина) Надежда Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.2024

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