Лазарева (Фокина) Людмила Аркадьевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1942
Отец: Рак Аркадий Андреевич
Мать: Фокина Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Виктор Николаевич
Бракосочетание
03.12.1963
Рождение ребёнка
13.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Виктор Николаевич