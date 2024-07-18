Лазарева (Фокина) Людмила Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарева (Фокина) Людмила Аркадьевна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

02.06.1942

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1942

Отец: Рак Аркадий Андреевич

Мать: Фокина Зинаида Романовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Виктор Николаевич

Бракосочетание
03.12.1963

Муж: Лазарев Виктор Николаевич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Виктор Николаевич

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