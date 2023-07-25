Носков Леонтий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Носков Федор
Рождение ребёнка
20.06.1925
Дочь: Погнаева Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носкова Татьяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна
Смерть
1967
от болезни сердца