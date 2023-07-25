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Носков Леонтий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Носков Федор

Мать: Романова Евдокия Петровна?

Рождение ребёнка
20.06.1925

Дочь: Погнаева Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Татьяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Носкова Елена Яковлевна

Смерть
1967
от болезни сердца
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