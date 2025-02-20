Демидович (Кондратьева) София Петровна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидович (Кондратьева) София Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кондратьев Петр Кондратьевич

Мать: Кондратьева Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратьев Харитон

Отец ребёнка: не указан

Кейзес Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Иван

Отец ребёнка: не указан

Кейзес Омская область
Бракосочетание
03.?.1913

Муж: Демидович Николай Гаврилович

месяц непонятен в описи Свидетелем был Семен Петрович Кондратьев ИАОО Ф16 опись 6 дело 1074 стр 519
Смерть
Неизвестно
Кейзес Омская область

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