Демидович (Кондратьева) София Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратьев Харитон
Отец ребёнка: не указан
Кейзес Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратьев Иван
Отец ребёнка: не указан
Кейзес Омская область
Бракосочетание
03.?.1913
месяц непонятен в описи Свидетелем был Семен Петрович Кондратьев ИАОО Ф16 опись 6 дело 1074 стр 519
Смерть
Неизвестно
Кейзес Омская область