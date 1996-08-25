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Клименко Владимир Николаевич

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

25.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1996

Отец: Клименко Николай Васильевич

Мать: Танкова Людмила Александровна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
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