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Клименко Владимир Николаевич
Клименко Владимир Николаевич
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Древо
Место рождения
Шадринск
, город Шадринск, Курганская область
Дата рождения
25.08.1996
Пол
Мужской
Отец
Клименко Николай Васильевич
1977 г.р.
Мать
Танкова (Хорошавцева) Людмила Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1996
Отец:
Клименко Николай Васильевич
Мать:
Танкова Людмила Александровна
Шадринск
, город Шадринск, Курганская область
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