Зырянова -- Аполинария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1895
Сын: Зырянов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Зырянов Семен Федорович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
30.05.1898
Дочь: Зырянова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Зырянов Семен Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1901
Дочь: Зырянова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Зырянов Семен Федорович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно