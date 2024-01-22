Зырянова -- Аполинария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова -- Аполинария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1895

Сын: Зырянов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Зырянов Семен Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
30.05.1898

Дочь: Зырянова Александра Семеновна

Отец ребёнка: Зырянов Семен Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.07.1901

Дочь: Зырянова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Зырянов Семен Федорович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зырянов Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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