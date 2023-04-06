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Никита Иванович

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Место рождения

Ильино, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Иван-старший Трофимович

Мать: Евдокия Ивановна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Герасим Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Архиповна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Афанасий Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Архиповна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Степанида Никитична

Мать ребёнка: Прасковья Архиповна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Семен Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Архиповна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Василий Никитич

Мать ребёнка: Прасковья Архиповна

Ильино, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Архиповна

Смерть
Неизвестно
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