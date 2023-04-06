Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Иван-старший Трофимович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Герасим Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Архиповна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Афанасий Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Архиповна
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Степанида Никитична
Мать ребёнка: Прасковья Архиповна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Семен Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Архиповна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Василий Никитич
Мать ребёнка: Прасковья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Архиповна
Смерть
Неизвестно