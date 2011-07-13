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Свиридов Иван Степанович

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Место рождения

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.08.1940

Дата смерти

13.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1940

Отец: Свиридов Степан

Мать: Свиридова Агриппина Павловна

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
26.04.1960

Жена: Свиридова Валентина Егоровна

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Свиридов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Свиридова Валентина Егоровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.03.1963

Дочь: Ефимова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Свиридова Валентина Егоровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.07.1967

Дочь: Иванова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Свиридова Валентина Егоровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.05.1970

Сын: Свиридов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Свиридова Валентина Егоровна

Новобогоявленское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
13.07.2011
Логовино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Похороны
15.07.2011
Великое Село, Порховский муниципальный район, Псковская область
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