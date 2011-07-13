Свиридов Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения19.08.1940
Дата смерти13.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1940
Отец: Свиридов Степан
Бракосочетание
26.04.1960
Рождение ребёнка
1961
Сын: Свиридов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Свиридова Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
03.03.1963
Дочь: Ефимова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Свиридова Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
24.07.1967
Дочь: Иванова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Свиридова Валентина Егоровна
Рождение ребёнка
08.05.1970
Мать ребёнка: Свиридова Валентина Егоровна
Смерть
13.07.2011
Логовино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Похороны
15.07.2011
Великое Село, Порховский муниципальный район, Псковская область