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Воронов Филипп Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1890

Отец: Игнатий Антонов/ич

Мать: Евфимия Ефремова/на

Рождение ребёнка
1912

Сын: Воронов Тимофей Филипович

Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.12.1914

Сын: Воронов Антон Филипович

Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Роберт Филипович

Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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