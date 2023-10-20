Воронов Филипп Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1890
Отец: Игнатий Антонов/ич
Мать: Евфимия Ефремова/на
Рождение ребёнка
1912
Сын: Воронов Тимофей Филипович
Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.12.1914
Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Варвара Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Афанасьевна
Смерть
Неизвестно