Дерябин Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1954
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954
Отец: Дерябин Фёдор Васильевич
Мать: Дерябина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
20.01.1979
Дочь: Вдовина Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Дерябина Людмила Леонидовна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1982
Дочь: Урываева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Дерябина Людмила Леонидовна