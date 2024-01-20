Дерябин Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябин Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954

Отец: Дерябин Фёдор Васильевич

Мать: Дерябина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1979

Дочь: Вдовина Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Дерябина Людмила Леонидовна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1982

Дочь: Урываева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Дерябина Людмила Леонидовна

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