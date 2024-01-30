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Фадин Евгений Геннадьевич
Фадин Евгений Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.1984
Пол
Мужской
Отец
Фадин Геннадий Евгеньевич
1953 г.р.
Мать
Красова Галина Валентиновна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1984
Отец:
Фадин Геннадий Евгеньевич
Мать:
Красова Галина Валентиновна
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