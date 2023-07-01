Пастухова (Вовк) Анастасия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1982
Бракосочетание
21.04.2012
Рождение ребёнка
22.08.2012
Дочь: Пастухова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Пастухов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
18.08.2014
Сын: Пастухов Захар Александрович
Отец ребёнка: Пастухов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.09.2017
Сын: Пастухов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Пастухов Александр Васильевич