Пастухова (Вовк) Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Вовк) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1982

Отец: Вовк Владимир Иванович

Мать: Шубина Алевтина Геннадьевна

Бракосочетание
21.04.2012

Муж: Пастухов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.2012

Дочь: Пастухова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Пастухов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
18.08.2014

Сын: Пастухов Захар Александрович

Отец ребёнка: Пастухов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.09.2017

Сын: Пастухов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Пастухов Александр Васильевич

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