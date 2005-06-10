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Шайбаков Надим

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Место рождения

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1933

Дата смерти

10.06.2005

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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1968 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1933

Отец: Шайбаков Гимран

Мать: Шайбакова Гильмикамал

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1960

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Душанбеково, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1968

Сын: Шайбаков Динар

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.06.2005
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
Верхние Киги, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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