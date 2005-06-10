Шайбаков Надим
Место рождения
Дата рождения01.10.1933
Дата смерти10.06.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1933
Отец: Шайбаков Гимран
Мать: Шайбакова Гильмикамал
Бракосочетание
1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.06.1968
Сын: Шайбаков Динар
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.2005
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно