Сентемова Анисья Естифеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Сентемов Прокофей Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Сентемов Прокофей Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Васса Прокофьева
Отец ребёнка: Сентемов Прокофей Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Федосья Прокофьева
Отец ребёнка: Сентемов Прокофей Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782