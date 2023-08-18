Сентемова Анисья Естифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова Анисья Естифеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Сентемов Лев Прокофьев

Отец ребёнка: Сентемов Прокофей Герасимов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сентемов Иван Прокофьев

Отец ребёнка: Сентемов Прокофей Герасимов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Васса Прокофьева

Отец ребёнка: Сентемов Прокофей Герасимов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Федосья Прокофьева

Отец ребёнка: Сентемов Прокофей Герасимов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Прокофей Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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