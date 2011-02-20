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Берчук Василий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1962

Дата смерти

20.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1962

Отец: Берчук Григорий Киррилович

Мать: Крень Анна Андреевна

Рождение ребёнка
02.05.1984

Сын: Берчук Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Кирилюк Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
05.06.1988

Дочь: Берчук Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Кирилюк Ирина Владимировна

Смерть
20.02.2011
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