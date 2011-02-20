Берчук Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1962
Дата смерти20.02.2011
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1962
Отец: Берчук Григорий Киррилович
Мать: Крень Анна Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1984
Сын: Берчук Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Кирилюк Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
05.06.1988
Дочь: Берчук Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Кирилюк Ирина Владимировна
Смерть
20.02.2011