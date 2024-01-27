?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Сысоев Susoev Григорий Федорович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Федор Лукьянович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Федор Лукьянович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1763
Сын: Сысоев Susoev Федот Федорович
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Федор Лукьянович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно