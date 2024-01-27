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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Сысоев Susoev Григорий Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Федор Лукьянович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Федор Лукьянович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1763

Сын: Сысоев Susoev Федот Федорович

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Федор Лукьянович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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