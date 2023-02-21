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Кузнецов Антон

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Место рождения

Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии

Дата рождения

Около 04.08.1868

Дата смерти

08.07.1896

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.08.1868

Отец: Кузнецов Дионисий (Денис)

Мать: Кузнецова Пелагея

Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
28.09.1888

Сын: Кузнецов Дионисий

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кузнецов Демьян

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1894

Сын: Кузнецов Захар

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Смерть
08.07.1896
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Причина смерти: Инсульт
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кузнецов Семён

Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна

Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Татьяна

Похороны
Неизвестно
с. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
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