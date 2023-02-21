Кузнецов Антон
Место рожденияВоробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Дата рожденияОколо 04.08.1868
Дата смерти08.07.1896
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.08.1868
Отец: Кузнецов Дионисий (Денис)
Мать: Кузнецова Пелагея
Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
28.09.1888
Сын: Кузнецов Дионисий
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кузнецов Демьян
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Рождение ребёнка
23.03.1894
Сын: Кузнецов Захар
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Смерть
08.07.1896
д. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи
Причина смерти: Инсульт
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кузнецов Семён
Мать ребёнка: Кузнецова Татьяна
Воробьевка, Бузулукский уезд, Самарской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Татьяна
Похороны
Неизвестно
с. Старая Тепловка, Бузулукский уезд, Самарской губернии, Российской Империи