Базылевич Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1885 ст.
Сын: Базылевич Михаил Иванович
Отец ребёнка: Базылевич Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Базылевич Иван Николаевич
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.
Отец ребёнка: Базылевич Иван Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.
Дочь: Базылевич Маланья Ивановна
Отец ребёнка: Базылевич Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно