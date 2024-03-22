Базылевич Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылевич Степанида Ивановна

Место рождения

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1885 ст.

Сын: Базылевич Михаил Иванович

Отец ребёнка: Базылевич Иван Николаевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1889 ст.

Сын: Базылевич Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Базылевич Иван Николаевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.

Сын: Базылевич Ульян Иванович

Отец ребёнка: Базылевич Иван Николаевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.12.1901 ст.

Дочь: Базылевич Маланья Ивановна

Отец ребёнка: Базылевич Иван Николаевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Базылевич Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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