Труханов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1926
Дата смерти01.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1926
Рождение ребёнка
01.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Труханова Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
01.05.1953
Сын: Труханов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Труханова Галина Сергеевна
Смерть
01.09.2002