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Труханов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1926

Дата смерти

01.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЛО
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Место
Комментарий
Рождение
26.12.1926

Отец: Труханов Иван Михайлович

Мать: Труханова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Труханова Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
01.05.1953

Сын: Труханов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Труханова Галина Сергеевна

Смерть
01.09.2002
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