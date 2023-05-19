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(Шумилина) Татьяна Флорова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

06.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1913

Отец: Шумилин Флор Иоаннов

Мать: Шумилина Дарья Федорова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
07.01.1913
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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