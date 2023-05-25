Дегтярева Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Бадаква Михаил Васильевич

Мать: Бадаква Анна Михайловна

Рождение ребёнка
02.09.1951

Сын: Дегтярев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.09.1951

Сын: Дегтярев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дегтярев Сергей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярев Сергей Георгиевич

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