Дегтярева Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Отец: Бадаква Михаил Васильевич
Мать: Бадаква Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.09.1951
Сын: Дегтярев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.09.1951
Сын: Дегтярев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дегтярев Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярев Сергей Георгиевич