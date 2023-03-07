Рябев Антип (Онтипка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябев Антип (Онтипка) Семенов

Рябев Антип (Онтипка) Семенов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Рябев Семен (Сенка) Иванов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Нерчминская, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close