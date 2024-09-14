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Евдокия Фирстова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Митрофанов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Семен Петров

Отец ребёнка: Петр Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1765

Сын: Герасим Петров

Отец ребёнка: Петр Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Петр Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Сава Петров

Отец ребёнка: Петр Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1777

Дочь: Акилина Петрова

Отец ребёнка: Петр Митрофанов

Русаково, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
До 1813

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