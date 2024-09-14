Евдокия Фирстова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Митрофанов
Рождение ребёнка
1764
Сын: Семен Петров
Отец ребёнка: Петр Митрофанов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Герасим Петров
Отец ребёнка: Петр Митрофанов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Петр Митрофанов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Сава Петров
Отец ребёнка: Петр Митрофанов
Рождение ребёнка
13.06.1777
Дочь: Акилина Петрова
Отец ребёнка: Петр Митрофанов
Смерть
До 1813