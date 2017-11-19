(Мошкова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мошкова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Евсино Искитимского района Новосибирской обл

Дата рождения

11.06.1990

Дата смерти

19.11.2017

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1990

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Евсино Искитимского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
18.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт Петербург
Смерть
19.11.2017
г.Санкт Петербург
Причина смерти: послеродовая депрессия
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