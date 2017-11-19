(Мошкова) Екатерина Николаевна
Место рожденияЕвсино Искитимского района Новосибирской обл
Дата рождения11.06.1990
Дата смерти19.11.2017
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1990
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Евсино Искитимского района Новосибирской обл
Рождение ребёнка
18.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт Петербург
Смерть
19.11.2017
г.Санкт Петербург
Причина смерти: послеродовая депрессия