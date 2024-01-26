Литвинова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти12.07.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Иван
Рождение ребёнка
03.05.1927
Дочь: Завьялова Раиса Артемьевна
Отец ребёнка: Литвинов Артемий Федорович
Деревня Полдневая Гурьевского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
1928
Сын: Литвинов Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Литвинов Артемий Федорович
Деревня Полдневая Гурьевский район Кемеровской области
Рождение ребёнка
26.06.1931
Отец ребёнка: Литвинов Артемий Федорович
Деревня Полдневая Гурьевский район Кемеровской области
Арест
Неизвестно
Смерть
12.07.1989
Город Ленинск- Кузнецкий Кемеровской области