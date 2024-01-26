Литвинова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

12.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1927

Дочь: Завьялова Раиса Артемьевна

Отец ребёнка: Литвинов Артемий Федорович

Деревня Полдневая Гурьевского района Кемеровской области
Рождение ребёнка
1928

Сын: Литвинов Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Литвинов Артемий Федорович

Деревня Полдневая Гурьевский район Кемеровской области
Рождение ребёнка
26.06.1931

Сын: Литвинов Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Литвинов Артемий Федорович

Деревня Полдневая Гурьевский район Кемеровской области
Арест
Неизвестно
Смерть
12.07.1989
Город Ленинск- Кузнецкий Кемеровской области
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