Фурлетов Алексей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурлетов Алексей Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Фурлетов Иван Васильевич

Мать: не указана

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