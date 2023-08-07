Мавра Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Потап Семенович
Отец ребёнка: Семен Кузьимч
Рождение ребёнка
14.11.1799
Сын: Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Кузьимч
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Кузьимч
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно