Мавра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Потап Семенович

Отец ребёнка: Семен Кузьимч

Рождение ребёнка
14.11.1799

Сын: Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Кузьимч

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Кузьимч

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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