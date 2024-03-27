Муравьев Дмитрий Инокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Дмитрий Инокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муравьев Инокентий

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
20.08.1928

Дочь: Сусания

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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