Муравьев Дмитрий Инокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муравьев Инокентий
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
20.08.1928
Дочь: Сусания
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ангелина
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно