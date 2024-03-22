Чижова (Заботина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Заботина) Анна Алексеевна

Место рождения

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заботин Алексей Дмитриевич

Мать: Заботина Палаг. (Палага? Пелагея?) (Палага? Пелагея?) Александровна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Чижов Михаил Федорович

Воронино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижов Михаил Федорович

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