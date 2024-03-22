Чижова (Заботина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заботин Алексей Дмитриевич
Мать: Заботина Палаг. (Палага? Пелагея?) (Палага? Пелагея?) Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Чижов Михаил Федорович
Воронино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно