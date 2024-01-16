Голыгина Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Голыгин Игнатий Тихонович
Отец ребёнка: Голыгин Тихон Акимович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Васса Тихоновна
Отец ребёнка: Голыгин Тихон Акимович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталья Тихоновна
Отец ребёнка: Голыгин Тихон Акимович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Голыгин Тихон Акимович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Рождение ребёнка
1907
Сын: Голыгин Константин Тихонович
Отец ребёнка: Голыгин Тихон Акимович
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с/с
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок Верхнеентальского с\\с
Смерть
Неизвестно