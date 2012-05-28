Чернухина (Рубанова) Анна Ивановна
Место рожденияСело Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Дата рожденияОколо 1927
Дата смерти28.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Отец: Рубанов Иван Акимович
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
01.01.1955
Отец ребёнка: Чернухин Петр Александрович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
06.03.1957
Дочь: Киенко Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Чернухин Петр Александрович
Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
После 07.12.1960
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чернухин Петр Александрович
Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
1997
Смерть
28.05.2012
Приютное, Ростовская область