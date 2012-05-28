Чернухина (Рубанова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина (Рубанова) Анна Ивановна

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Место рождения

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

28.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Рубанов Иван Акимович

Мать: Рубанова Анна Афанасьевна

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Чернухин Иван Петрович

Отец ребёнка: Чернухин Петр Александрович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Рождение ребёнка
06.03.1957

Дочь: Киенко Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Чернухин Петр Александрович

Село Первомайское, Ремонтненского района Ростовской области
Рождение ребёнка
После 07.12.1960

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чернухин Петр Александрович

Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская обл.
Бракосочетание
1997

Муж: Чернухин Петр Александрович

Смерть
28.05.2012
Приютное, Ростовская область
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