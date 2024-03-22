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Троицкий Василий Григорьевич

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Место рождения

Дурцово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Троицкий Григорий Корнилович

Мать: не указана

Дурцово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.07.1877

Жена: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1878 ст.

Сын: Троицкий Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
31.03.1884 ст.

Сын: Троицкий Николай Васильевич

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.

Дочь: Смирнова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
28.12.1888 ст.

Сын: Троицкий Гурий Васильевич

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1891 ст.

Сын: Троицкий Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Рождение ребёнка
18.12.1892 ст.

Дочь: Троицкая Мария Васильевна

Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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