Троицкий Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: Троицкий Григорий Корнилович
Бракосочетание
03.07.1877
Рождение ребёнка
04.05.1878 ст.
Сын: Троицкий Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Рождение ребёнка
31.03.1884 ст.
Сын: Троицкий Николай Васильевич
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1886 ст.
Дочь: Смирнова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Рождение ребёнка
28.12.1888 ст.
Сын: Троицкий Гурий Васильевич
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Рождение ребёнка
11.05.1891 ст.
Сын: Троицкий Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Рождение ребёнка
18.12.1892 ст.
Дочь: Троицкая Мария Васильевна
Мать ребёнка: Троицкая Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно