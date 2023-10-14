Крамм (Волнухина) Д
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крамм Эдуард Теодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крамм Эдуард Теодорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипкова Мария Эдуардовна
Отец ребёнка: Крамм Эдуард Теодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно