Данилевич Антон
Место рожденияд. Дрела-1, Логойский, р-н, Минская обл., Беларусь
Дата рождения14.01.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1948
д. Дрела-1, Логойский, р-н, Минская обл., Беларусь
Бракосочетание
24.01.1970
Жена: Данилевич Нина
Рождение ребёнка
13.11.1971
Дочь: Мирончик Светлана
Мать ребёнка: Данилевич Нина
д. Дрила-1, Логойский район, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
07.06.1976
Дочь: Егорова Людмила
Мать ребёнка: Данилевич Нина
д. Дрыла-1, Логойский район, Минская область, Беларусь