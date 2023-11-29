Данилевич Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилевич Антон

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Место рождения

д. Дрела-1, Логойский, р-н, Минская обл., Беларусь

Дата рождения

14.01.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Дрела-1, Логойский, р-н, Минская обл., Беларусь
Бракосочетание
24.01.1970

Жена: Данилевич Нина

Рождение ребёнка
13.11.1971

Дочь: Мирончик Светлана

Мать ребёнка: Данилевич Нина

д. Дрила-1, Логойский район, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
07.06.1976

Дочь: Егорова Людмила

Мать ребёнка: Данилевич Нина

д. Дрыла-1, Логойский район, Минская область, Беларусь
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