Арискина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Арискин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Арискин Алексей
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Арискин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Арискин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арискина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Арискин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арискина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Арискин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арискина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Арискин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арискин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Арискин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арискин Алексей
Смерть
Неизвестно