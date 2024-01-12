Арискина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арискина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Арискин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Арискин Алексей

Кабаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Арискин Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Арискин Алексей

Кабаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арискин Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Арискин Алексей

Кабаево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арискина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Арискин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арискина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Арискин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арискина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Арискин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арискин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Арискин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арискин Алексей

Смерть
Неизвестно
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