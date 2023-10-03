Головин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Головин Василий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Головин Павел
Мать ребёнка: Головина Мелания
Рождение ребёнка
1898
Сын: Головин Дмитрий
Мать ребёнка: Головина Мелания
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Молько Дарья
Мать ребёнка: Головина Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Мелания
Смерть
Неизвестно