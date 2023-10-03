Головин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Головин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Головин Павел

Мать ребёнка: Головина Мелания

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Головин Дмитрий

Мать ребёнка: Головина Мелания

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Молько Дарья

Мать ребёнка: Головина Мелания

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Мелания

Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Бакинская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
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