Валиева (Туймасова) Аслия
Место рожденияг.Пархар Р.Таджикистан
Дата рождения04.11.1934
Дата смерти26.08.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1934
Отец: Туймасов Сулейман
Мать: Туймасова Бибисара
г.Пархар Р.Таджикистан
Рождение ребёнка
25.07.1955
г. Пархар Р.Таджикистан
Рождение ребёнка
02.09.1957
г. Пархар Респ. Таджикистан
Рождение ребёнка
13.03.1960
г.Пархар Р.Таджикистан
Рождение ребёнка
04.08.1963
г.Пархар Р.Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиев Абдулла
Смерть
26.08.2000
г.Душанбе Р.Таджикистан
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
г.Душанбе Р. Таджикистан