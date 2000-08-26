Валиева (Туймасова) Аслия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева (Туймасова) Аслия

Место рождения

г.Пархар Р.Таджикистан

Дата рождения

04.11.1934

Дата смерти

26.08.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1934

Отец: Туймасов Сулейман

Мать: Туймасова Бибисара

г.Пархар Р.Таджикистан
Рождение ребёнка
25.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Абдулла

г. Пархар Р.Таджикистан
Рождение ребёнка
02.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Абдулла

г. Пархар Респ. Таджикистан
Рождение ребёнка
13.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Абдулла

г.Пархар Р.Таджикистан
Рождение ребёнка
04.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Абдулла

г.Пархар Р.Таджикистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиев Абдулла

Смерть
26.08.2000
г.Душанбе Р.Таджикистан
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
г.Душанбе Р. Таджикистан
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